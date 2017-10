Paris : Des jeunes marocains participeront à un laboratoire de projets d'innovation sociale

Une vingtaine de jeunes porteurs de projets d'innovation sociale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dont quatre Marocains, participeront, à partir du 4 novembre prochain à Paris, au programme SafirLab, un incubateur de projets qui se propose de soutenir des initiatives de développement dans le monde arabe.

Ce programme, initié par l'Institut français et l'Agence française de coopération des médias (CFI), vise à créer un dialogue entre des jeunes partageant des valeurs citoyennes et à participer à la construction d’un échange franco-sud méditerranéen.

Les projets portés par ces jeunes dont l’âge ne dépasse pas les 30 ans, issus de 9 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Jordanie, Yémen, Palestine, Liban et Egypte), portent notamment sur l’accès à la culture, à la santé, à l'éducation, au développement de l’agriculture de proximité et aux droits des femmes, et particperont à des ateliers pédagogiques de renforcement de compétences (business plan, communication sur les réseaux sociaux, montage financier) et à des rencontres professionnelles ajustées au profil de chaque participant.

Une fois de retour dans leurs pays respectifs, ils bénéficieront d'un tutorat individualisé de neuf mois avant de se rencontrer de nouveau, le 3 juin 2018 à Beyrouth pour une session-bilan.

Depuis 2012, date de création du SafirLab, quelque 162 projets ont été incubés par ce programme qui leur a apporté soutien stratégique et opérationnel.

La sélection des projets participant à cette 6e session de Safir Lab a été réalisée en partenariat avec un consortium de partenaires de l'Institut français et de la CFI, ainsi qu'avec le soutien du réseau culturel français à l'étranger.