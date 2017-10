Banque Mondiale : Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique du Maroc à l'horizon 2040

La Banque mondiale consacre un nouveau mémorandum économique sur le Maroc, dix ans après le précédent. Le rapport intitulé Le Maroc à l'horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel pour accélérer l'émergence économique.

D'après le rapport, le Maroc a réalisé des progrès indiscutables au cours des quinze dernières années. Le pays a en effet connu une accélération de sa croissance économique, une amélioration du niveau de vie moyen de la population, l'accès aux services publics de base a été élargi, et les infrastructures ont également été développées.

Toutefois, malgré le fait que de nombreux indicateurs soient encourageants, l'intégration économique et sociale des jeunes souffre de nombreuses faiblesses. En effet, seul un jeune sur deux des 25-35 ans dispose d'un emploi, la Banque Mondiale rappelle que bien souvent il s'agit d'un emploi informel ou précaire.

Afin de créer davantage d'emplois de qualité pour les jeunes, la Banque Mondiale plaide pour que le le royaume s'engage sur la voie du rattrapage économique des pays émergents et accélérer sa convergence vers les pays développés. Solutions préconisées ? La promotion d'un contrat social basé sur une société ouverte, un renforcement des institutions publiques au service de tous les citoyens et un recentrage de l'action de l'Etat sur ses fonctions régaliennes, ainsi que le développement du capital humain et social nécessaire pour prospérer au XXIe siècle.