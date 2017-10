Le tourisme au Maroc a le vent en poupe

Le Produit intérieur brut (PIB) du tourisme s'est élevé à 66,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2016 contre 63,7 MMDH un an plus tôt, soit une progression de 5%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le tourisme a contribué pour 7% au PIB national et favorisé la création de près de 2,5 millions d'emplois directs et indirects, avait indiqué le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid.

En outre, le ministre a également mis en avant le rôle du tourisme dans le développement économique, en sa qualité de deuxième contributeur au PIB national et deuxième pourvoyeur d’emploi.

Cette embellie semble se confirmer cette année au niveau des arrivées avec pas moins de 8 millions de touristes qui ont visité le Maroc entre janvier et août 2017. On constate ainsi une progression de 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le détail, les principaux marchés émetteurs ont connu une hausse en termes d'arrivées durant cette même période, en particulier l’Allemagne (+14%), les Pays-Bas (+10%), l’Espagne (+10%), la France (+8%) et la Belgique (+8%), selon l'observatoire du tourisme.