Italie : Un Marocain se tue en mettant le feu à son foyer

Un Marocain installé en Italie a mis le feu dans son foyer, à San Fermo della Battaglia (nord), causant sa mort et celle de ses trois filles (7, 5 et 3 ans), tandis que l’aîné, un garçon de 11 ans, se trouve dans un état critique, indique le journal italien Corriere della Sera.

Ce ressortissant marocain de 49 ans s'est enfermé à l'intérieur avec ses quatre enfants (un garçon et trois filles) et a mis le feu. Le journal explique qu'il était désespéré car il avait perdu son travail et sa femme, et avait été hospitalisé pour dépression.

Les pompiers sont intervenus pour faire sortir les corps de la maison avant de les transférer dans trois hôpitaux. L’alarme a été donnée par des voisins qui ont aperçu des flammes.

La famille était manifestement très pauvre. Le père était incapable de gagner sa vie et nourrir ses enfants. L’appartement dans lequel ils vivaient appartenait à une fondation caritative qui vient en aide aux familles nécessiteuses.

Le commandant du service d'incendie Luigi Giudici a confirmé qu’il s’agissait d’un incendie criminel. «A l'intérieur de l'appartement, des chiffons entassés, des couvertures, des draps et beaucoup de vieux journaux, que l'homme avait accumulés, ont été retrouvés, comme l’a remarqué un voisin», a-t-il indiqué.