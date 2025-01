Commission mixte Maroc – Yémen : Les accords et les textes signés

Le Maroc et le Yémen ont signé, vendredi à Rabat, plusieurs accords et mémorandums d’entente couvrant divers secteurs vitaux, à l’occasion de la tenue de la sixième session de la Commission mixte Maroc – Yémen.

Ainsi, les deux parties ont signé un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des ressources en eau, un pour la coopération technique dans les infrastructures routières et portuaires, ainsi qu’un pour le renforcement des activités de coopération dans la météorologie et la climatologie.

Les deux parties ont également signé un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle, un accord exécutif portant sur la formation et la formation professionnelle et un accord comprenant un programme exécutif de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2025-2027.

Au terme des travaux de cette session, le Maroc et le Yémen ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations établies entre les deux pays, ainsi que de leur évolution positive, conformément à la volonté politique et aux orientations du roi Mohammed VI et de Dr Rashad Muhammad Al-Alimi, président du Conseil de direction présidentiel du Yémen.