Boxe : Le PDG du Glory confirme la possibilité de tenir un événement au Maroc

Le PDG de l’organisation mondiale de kickboxing Glory, Marshall Zelaznik, a récemment confirmé la possibilité d’organiser un événement international au Maroc. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux de l’instance, le responsable a affirmé que cela faisait partie des «priorités» de ses équipes.

«Nous savons que le gouvernement marocain investit dans le sport. Il y a plusieurs tournois de football qui se déroulent [au Maroc]. Le pays est clairement intéressé par ce sport. Comment ne pas l’être avec les combattants que nous avons ? Je suppose donc que la réponse courte est oui, je peux voir cela se produire. La question est de savoir quand.»

