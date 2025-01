Kings League : Hachim Mastour fait son grand retour… mais pas au Milan

C’est le coup de théâtre de ce mercato Kings League : Hachim Mastour, l’ex-enfant prodige du Milan AC, s’offre un comeback inattendu sous les couleurs… de la FC Zeta ! L’Italo-marocain, aujourd’hui âgé de 26 ans, va enflammer la Kings League Italia en tant que wild card de l’équipe présidée par ZW Jackson. Après un passage au Maroc à la Renaissance Zemamra (2022-2023) et l'Union Touarga (2023), l'annonce de ce retour en Italie électrise les fans du tournoi à 7, où la technique règne en maître.

Le revoilà en rossonero, mais cette fois dans un contexte inattendu : sous les ordres de Christian Brocchi, son ancien coach au Milan, Mastour compte prouver que son talent n’a pas pris une ride. L’ancien milieu, star précoce à 16 ans avant de disparaître des radars, relève le défi dans une ligue où dribbles et folie tactique sont rois.

La FC Zeta mise sur son audace pour surprendre la compétition. «Un pari risqué ? Plutôt un coup de génie», souffle un insider. Entre Brocchi qui connaît son potentiel et un format de jeu taillé pour les as du ballon, Mastour a tout pour pimenter sa carrière. À lui de transformer l’essai… et de rappeler pourquoi il fut un jour comparé à Kaká.