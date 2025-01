Coupe du monde 2030 : Le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne renforcent leur coopération sécuritaire

Une réunion stratégique s’est tenue mercredi 29 janvier 2025 à Madrid entre Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale marocaine (DGSN-DGST), Francisco Pardo Piqueras, chef de la police espagnole, et Dieter Romann, président de la Bundespolizei allemande. Centrée sur la sécurisation de la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, cette rencontre a permis de renforcer la coordination entre les trois pays face aux défis logistiques et sécuritaires d’un événement transcontinental.

L’Allemagne a mis en avant son expérience acquise lors de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2006, proposant un partage d’expertise pour la gestion des foules, la sécurisation des stades et des zones avoisinantes. Les discussions ont également porté sur la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains et le terrorisme, avec un engagement commun à intensifier les échanges de renseignements et à harmoniser les protocoles d’intervention.

Un communiqué conjoint souligne la nécessité d’une coopération renforcée, s’appuyant sur les atouts de chaque pays : le rôle pivot du Maroc en matière de stabilité régionale, l’expertise espagnole dans l’organisation de grands événements et les technologies policières allemandes.