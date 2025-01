L’UM6P et STATION F s’allient pour booster l’innovation Europe-Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s'installe à STATION F, le plus grand campus de startups au monde, à Paris, avec un espace dédié de 40 postes. Objectif : accélérer le programme NextAfrica, visant à soutenir une vingtaine de startups annuelles dans les secteurs Greentech, Agritech et Healthtech, en connectant les écosystèmes européens et africains.

Ce partenariat, annoncé le 29 janvier 2025, mise sur un double ancrage : immersion dans l’écosystème parisien de STATION F et accès aux infrastructures de l’UM6P au Maroc, combinant mentorat, financements et réseaux stratégiques. Les startups bénéficieront d’un accompagnement technique avec les laboratoires de l’UM6P et de connexions avec des acteurs clés en Afrique, tout en profitant de la dynamique européenne de STATION F.

«Cette alliance incarne notre ambition de relier les talents des deux continents pour relever les défis technologiques et environnementaux de l’Afrique», souligne Hicham El Habti, président de l’UM6P. Roxanne Varza, directrice de STATION F, salue un renforcement des secteurs prioritaires comme la Greentech et des liens avec le Maroc, troisième pays le mieux représenté sur le campus.

Avec un budget global non dévoilé, NextAfrica ambitionne de créer un pont entrepreneurial durable, capitalisant sur l’expertise scientifique de l’UM6P et l’agilité de STATION F. Une démarche alignée avec la vision de l’université marocaine, engagée dans la formation de talents africains et la résolution des défis continentaux, tandis que STATION F consolide son rôle de hub mondial, hébergeant déjà des pépites comme Hugging Face ou Alan.