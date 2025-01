De Casablanca à Paris et vice versa, Salma Sentissi va «Oser Être !»

Après une première date à Casablanca en novembre 2024 et une autre à Paris en ce mois de janvier 2025, Salma Sentissi revient encore au Maroc et en France avec son spectacle «Oser Être !». Dans la métropole marocaine, elle se produira le 7 février à 20h au théâtre de la Fédération des œuvres laïques (F.O.L). Dans la capitale française, sera à l’affiche le 22 du mois prochain, au café-théâtre Kibele.

Le temps d’une heure de one-woman show, Salma Sentissi propose un spectacle écrit et interprété par elle-même, sous forme d’un «voyage authentique autour de nos conditionnements, préjugés et crises existentielles, qui orientent nos choix de vie et perturbent notre liberté d’être, qui on est vraiment».

«À ce propos, qui suis-je ? «C’est la question !», comme Shakespeare. Si la connaissance de soi, les interactions sociales et les prises de conscience t’interpellent, bienvenue à bord !», écrit Salma Sentissi.

Pour elle, ce spectacle revêt les allures d’une «invitation au questionnement et au lâcher-prise, pour cheminer ensemble vers plus de liberté, de légèreté et d’humanité», avec «une pincée d’émotion et de shots d’humour».