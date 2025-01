Espagne : La tempête Herminia fait annuler des voyages maritimes entre Tarifa et Tanger

La tempête Herminia, qui frappe la région du détroit de Gibraltar, a provoqué l’annulation de nombeaux voyages en mer entre Tarifa et Tanger, tout au long de la journée de lundi. Jusqu’à ce mardi, les conditions météorologiques ont également affecté les opérations du port d’Algésiras. Ainsi, le départ d’un ferry à destination du port de Tanger Med a été retardé, tandis qu’un autre opéré par FRS Iberia S.L. a été annulé.

Des sources médiatiques locales ont rapporté que dans le port de Tarifa, trois départs de la compagnie Africa Morocco Link prévus hier ont été annulés. Par ailleurs, deux liaisons de FRS Iberia S.L. sont restées attente de confirmation. Concernant la ligne Algésiras-Ceuta, aucune annulation ni retard n’a été enregistré. Les autres voyages vers le port de Tanger Med restent programmés sans changement.

Ces modifications sont opérées alors que la métrologie maritime de la région reste globalement agitée, tant en Méditerranée qu’en Atlantique. Au Maroc, le ministère de l’Équipement et de l’eau a alerté sur des vagues dangereuses de direction nord-ouest à nord, jeudi à partir de la matinée, sur les côtes entre Cap Spartel et Tarfaya. Les hauteurs pourront atteindre 4 à 6,5 mètres, sur des périodes de 10 à 15 secondes.

Dans un communiqué à ce sujet, le département a fait savoir que les hauteurs les plus élevées sont prévues, jeudi durant la matinée et l’après-midi, entre Mehdia et Safi.