CAN 2025 : Walid Regragui «espère donner une belle image du Maroc et gagner le titre»

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a assuré que l'objectif de l’équipe du Maroc de football lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) sera de «donner une belle image du Royaume» et de gagner le trophée. «Notre mission sera de ramener ce trophée après pratiquement cinquante ans de disette. On est vraiment motivé pour ça. On fera tout pour garder cette coupe au Maroc», a-t-il déclaré à la presse, à l’issue du tirage au sort effectué lundi soir au théâtre Mohammed V à Rabat.

La sélection marocaine a été versée dans le groupe A aux côtés du Mali, de la Zambie et des Comores. «On s’attendait à un tirage au sort pas du tout facile. Nous avons hérité de grosses cylindrées du football africain, à l’image du Mali, l’une des meilleures équipes en Afrique», a-t-il considéré.

«La Zambie est une sélection que nous connaissons puisque nous l’avons déjà affrontée lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire et est notre adversaire en éliminatoires du Mondial 2026», a-t-il relevé, notant que la sélection des Comores est, de son côté, l’une des équipes surprises de la compétition.

«Nous avons un an pour bien préparer le tournoi et pouvoir offrir, enfin, ce titre tant attendu au public marocain», a-t-il poursuivi. «On respecte chaque équipe. La compétition, devenue de plus en plus difficile, est l’une des meilleures au monde grâce à l’évolution du football africain et à des joueurs qui évoluent au plus haut niveau», a-t-il fait remarquer.

Selon le sélectionneur national, la CAN se tiendra dans des stades flambant neufs, une superbe organisation et devant l’un des meilleurs publics au monde.