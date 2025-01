CAN 2025 : Le Bosniaque Petković, unique représentant de l’Algérie au tirage au sort

La Fédération algérienne de football (FAF) n’a envoyé aucun membre de son bureau pour prendre part à la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2025, qui s’est déroulée lundi 27 janvier à Rabat. La FAF a confié à l’entraîneur des Fennecs, Vladimir Petković, la mission de représenter l’Algérie à l’événement.

Le Bosniaque a même participé «à des discussions cruciales portant sur les aspects logistiques essentiels liés à la compétition», indique un média algérien. Les questions d’organisation des compétitions de la CAN relèvent habituellement de la compétence des responsables des fédérations africaines de football et non des sélectionneurs.

Cette absence de représentants de la Fédération algérienne de football à la cérémonie du tirage au sort de la CAN pourrait être le prélude à un éventuel retrait de l’Algérie de la CAN au Maroc. La question a été débattue il y a deux semaines, lors d’une émission diffusée par la chaîne sportive Al Haddaf, estimant qu’une participation des Fennecs reviendrait à «donner une crédibilité au financement de la compétition par l’argent du cannabis». Une accusation qui avait fait l'objet, en novembre dernier, d'une émission spéciale d'un média public.

L’Algérie a déjà boycotté le championnat d'Afrique de gymnastique artistique et s’est retirée du championnat arabe de handball de moins de 20 ans, organisés l’année dernière au Maroc.