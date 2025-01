Gaz : Le Maroc se prépare à entrer dans le club des producteurs du GNL

Avant la fin de 2025, le Maroc devrait produire du gaz naturel liquéfié. Une annonce faite par Graham Lyon, PDG de la société britannique Sound Energy, dans une interview accordée à la chaîne saoudienne Asharq.

L’entreprise est sur le point d'achever la construction d'une usine de liquéfaction de gaz extrait de la concession du champ de Tendrara qu'elle exploite à l’Est du royaume. Les essais de production devraient débuter l'été prochain, avec environ 10 millions de pieds cubes par jour (283.168,4659 m³) prévus d'ici la fin de l'automne 2025. Un volume qui devrait augmenter pour atteindre 40 millions de pieds cubes (1.132.673,8637 m³), a assuré Graham Lyon.

Le Maroc produit actuellement moins de 100 millions de mètres cubes de gaz naturel par an à partir de petits gisements situés à l’Ouest du pays, mais ses réserves s’épuisent. Le pays importe le reste de ses besoins, estimés à environ un milliard de mètres cubes par an, via le gazoduc avec l'Espagne, ce qui facilite l'importation de gaz liquéfié depuis le marché international.

Le responsable britannique a indiqué aussi que Sound Energy et Managem travaillent sur la réalisation d'un gazoduc de 400 millions de dollars sur une distance de 120 kilomètres pour se connecter au gazoduc Maghreb-Europe.

La société britannique a signé un accord pour augmenter la production de gaz naturel dans la partie orientale du Maroc dans les années à venir. La société prévoit de consacrer 25 millions de dollars pour ces nouvelles opérations de forage.

Le groupe Managem a annoncé, dans un communiqué publié le 14 juin 2024, avoir acquis la société Sound Energy Morocco East Ltd. «Cet accord porte sur l’acquisition de : 55 % de la concession d'exploitation de Tendrara, 47,5 % du permis d'exploration de Grand Tendrara, et 47,5 % du permis d'exploration d'Anoual».