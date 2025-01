Apres avoir rompu avec la «RASD», le Panama nomme une nouvelle ambassadrice au Maroc

La nouvelle ambassadrice du Panama au Maroc, Mme Isbeth L. Queil Murcia, a présenté, ce lundi à Rabat, au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les copies figurées de ses lettres de créance, indique la diplomatie marocaine.

Le gouvernement panaméen a nommé Mme Murcia à ce poste, au lendemain de la suspension de ses relations avec la «RASD». Une décision annoncée le 21 novembre dernier. La nouvelle ambassadrice du Panama a déjà occupé le poste de directrice générale de la politique extérieure de son pays et représentante adjointe du Panama auprès des Nations unies.

Lors d’une réunion par visioconférence, tenue le 27 novembre, Nasser Bourita et son homologue panaméen, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez, ont affirmé, dans une déclaration conjointe, la volonté du Maroc et du Panama d’accroître le commerce bilatéral et de développer un partenariat économique dynamique fondé sur le commerce et l’investissement. Ils ont également convenu de la signature d’une Feuille de Route de Coopération devant structurer, de manière opérationnelle et concrète, les axes et activités de coopération.