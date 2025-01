Tirage au sort de la CAN 2025 : Découvrez les adversaires du Maroc

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée par le Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a révélé ce lundi la composition des six groupes de la compétition. Les Lions de l’Atlas, pays hôte, héritent du groupe A, avec le Mali, la Zambie et les Comores.

Le groupe B s’annonce explosif avec un choc entre l’Égypte, septuple championne continentale, et l’Afrique du Sud, finaliste de la dernière édition. Le groupe F promet également des duels serrés entre la Côte d’Ivoire, récente championne d’Afrique (2023), et le Cameroun, toujours redoutable. Les yeux seront également rivés sur l’Algérie (groupe E), tenante du titre de 2019, et le Sénégal (groupe D), champion en 2021.

Composition complète des groupes

- Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores.

- Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe.

- Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie.

- Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana.

- Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Équatoriale, Soudan.

- Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique.

Côté marocain, les supporters retiendront le match d’ouverture face aux Comores le 21 décembre à Rabat. Les Lions de l’Atlas, finalistes en 2004 et demi-finalistes en 2023, viseront un premier titre depuis 1976.

Le Maroc, qui accueillera l’événement dans 9 stades répartis sur six villes (Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger), mise sur cette CAN pour renforcer son leadership sportif en Afrique.