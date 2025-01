Football : Le logo de la CAN 2025 célèbre le zellige marocain

La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc ont dévoilé le logo de la compétition continentale, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans le royaume. Inspiré du zellige ancré dans l’usage ancestral du pays hôte, ce logo exprime fièrement l’héritage culturel et l’unité africaine, en alliant sport et art pour illustrer résilience et espoir, selon un communiqué de l’instance.

Le design du logo redéfinit ainsi le football dans une conception créative, qui reflète la synergie entre tradition et modernité, tout en exprimant l’interaction exceptionnellement forte entre joueurs et supporters, en tant que partie intégrante de l’ADN du ballon rond.

Tout comme les carreaux du zellige sont méticuleusement assemblés pour créer des designs uniques, chaque moment du football est particulier, reflétant l’aboutissement de compétences, de travail d’équipe et de triomphes. Dans le choix des couleurs, la CAF décrit le doré comme le symbole la réussite, le vert représentant l’unité, le rouge exprimant la résilience et le bleu traduisant le potentiel illimité, au-delà de l’esthétique.

Ces couleurs incarnent l’esprit du football africain, représentant l’énergie du jeu, la force des joueurs et la passion des supporters, fait savoir l’instance. En fusionnant la géométrie du football avec l’art méticuleux du zellige, «le design reflète la précision et le mouvement du jeu tout en honorant le patrimoine culturel de l’Afrique», ajoute la CAF, qui évoque «une célébration de l’artisanat africain et de la beauté du dynamisme du football».

Outre le logo de la grand-messe continentale, le zellige est célébré dans les maillots de l’équipe du Maroc, dont les modèles pour la CAN 2025 ont été dévoilés en décembre 2024.