SIRHA 2025 : Le Maroc 12e à la Coupe du monde de pâtisserie avec une sculpture de tbourida

Le Maroc s’est classé douzième à la 19e édition de la Coupe du monde de pâtisserie, dans le cadre du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA), qui se tient du 23 au 27 janvier 2025 à Lyon. Dans l’épreuve du «chocolat show», la prestation inédite des quatre chefs pâtissiers nationaux a consisté à monter une création de fantasia en chocolat, mettant en avant les cultures populaires ancestrales de tbourida, érigées au rang de patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette épreuve est une nouveauté de l’édition 2025 de cette Coupe du monde. 26 créations sucrées à base de chocolat ont été réalisées et scénographiées à cet effet, pour être présentées aux membres du jury et au public. Le Maroc a été mené par le chef Rachid Ouakkas, à la tête d’une équipe composée d’Omar Eddib, de Mohamed El Yazidi et de Sidi Mohamed Lamraoui.

Sculpture de chocolat par l'équipe du Maroc au SIRHA 2025 / Ph. Julien Bouvier

«C’est de l’artistique, le résultat d’un travail de trois mois sans arrêt. Nos chefs, des passionnés, ont dû monter la pièce plus d’une dizaine de fois, avec une concentration digne des grandes compétitions mondiales», s’est félicité auprès de la MAP Kamal Rahal Essoulami, ambassadeur Afrique de la Coupe du monde de la pâtisserie, à la tête du groupe Rahal.

La participation du Maroc fait suite à sa qualification pour la finale des sélections continentales du Tournoi officiel des chefs (TOC Afrique), tenu en septembre dernier à Marrakech. Avec l’île Maurice (16e) et l’Egypte (18e), le royaume est à la tête des trois représentants continentaux à la Coupe du monde de pâtisserie.

Au SIRHA de Lyon, Kamal Rahal a présenté une œuvre d'art, en chocolat, relatant la fantasia marocaine. l'équipe de SOFITEL Casablanca, a élaboré un burger 100% ingrédients marocains. pic.twitter.com/rqPXiya04Z — Consulat Général du Royaume du Maroc à Lyon (@MoroccoinLyon) January 25, 2025

Sur les 18 nations en compétition, le Japon occupe la première place, suivi de la France, puis de la Malaisie. Le prix spécial éco-responsableest revenu à la Belgique.