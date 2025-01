Diaspo #373 : Mina Gautier, la culture du Maroc et la créativité française dans un flacon de parfum

«J’ai grandi dans un environnement plein de senteurs», nous confie Mina Gautier Lahchami, en exprimant son amour pour l’univers des parfums. Dans l’étreinte de la nature marocaine, où les fleurs et les parfums orientaux fusionnent et infusent, Mina a trouvé sa passion qui l’a conduite à devenir artisane. Ses parfums à l’esprit unique sont l’essence d’un processus, où la créatrice allie science et art.

Tout a commencé dans la ville d’Oujda. Originaire d’Ahfir, Mina trouve chez sa grand-mère sa première source d’inspiration. Grâce à son aïeule, elle développe un amour de la nature et un intérêt particulier pour les végétaux. Après un baccalauréat à Marrakech en section scientifique, Mina se laisse donc guider par sa passion pour les plantes et les parfums.

En 1979, elle étudie la biologie à Paris, où elle s’est spécialisée pour approfondir ses connaissances dans le monde des huiles essentielles. «J’ai choisi cette branche pour en savoir plus sur ce domaine et acquérir une base scientifique solide. Cette combinaison de créativité et de connaissances botaniques m’a amenée à devenir parfumeuse», a déclaré Mina à Yabiladi.

De la biologie à la parfumerie

En 2003, Mina a décidé de créer sa propre marque, qu’elle a appelée Minalys. Elle y combine sa profonde culture marocaine avec son style personnel, influencé par la culture française. «En termes de créativité, ma double culture m’a apporté une richesse inestimable», a-t-elle affirmé.

«Appartenir à de deux univers différents m’a permis de m’inspirer de chacun d’eux. Cette profonde compréhension des deux mondes nourrit ma créativité et se reflète clairement dans la conception de mes parfums, notamment ceux orientaux très prisés par les clientes en France.» Mina Gautier

La boutique Mina Parfums est située au cœur de Nancy, au sein d’un showroom exceptionnel où trône un arbre à parfum, de 3 mètres de haut et 2,5 mètres de large, qui expose 12 flacons de parfum pur. «C’est un chef-d’œuvre spécialement fabriqué à Murano, en Italie. J’invite tout le monde à le découvrir en personne ou via notre page Instagram minalys_off», nous dit-elle.

Pour concevoir ses parfums, Mina puise son inspiration dans ses voyages à travers le monde. C’est ce qui lui permet continuellement de découvrir de nouvelles huiles et des matières premières inédites.

«Pour créer mes parfums, je me laisse porter par mes envies et mes inspirations tirées de mes récents voyages. Ensuite, je travaille à la composition de la note de fond, qui représente l’essence du parfum avec son caractère profond, reflétant l’histoire que je souhaite raconter. Puis je passe à la note de cœur, plus douce, et enfin j’ajoute la note de tête, qui donne au parfum un caractère frais et vivant.» Mina Gautier

Malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée au début, à commencer par l’accès à des matières premières pures, outre la forte concurrence sur le marché, Mina a appréhendé ces obstacles comme un catalyseur pour continuer à innover, inspirée par les combinaisons de fleur d’oranger et de rose marocaine, que certains considèrent comme faisant partie des meilleurs ingrédients au monde.

L’étape la plus difficile du développement des parfums pour la parfumeuse marocaine est la recherche des matières premières, vu que ses parfums sont issus d’huiles essentielles 100% pures et naturelles. Elle doit donc travailler avec des ingrédients de haute qualité, souvent difficiles à trouver, d’où ses nombreux voyages.

Pour Mina, le parfum est plus qu’une simple senteur. C’est «une mémoire sensorielle qui raconte l’histoire de lieux, de personnes et d’expériences». L’une de ses réalisations les plus remarquables a été la conception d’un parfum dédié à Nancy, où elle a pu capturer l’esprit de la ville et le proposer dans un flacon, désormais vendu sur la célèbre place Stanislas.

Il y a quelques mois, Mina a conçu un parfum spécial pour l’artiste marocain Gad Elmaleh. «J’ai également pu concevoir des parfums sur mesure pour des personnalités des Émirats, de l’Inde et des États-Unis», nous dit-elle.

Une touche marocaine dans chaque flacon

Aujourd’hui, Mina tient à renforcer son lien avec le Maroc et compte étendre sa présence sur le marché national, à travers des projets de création de parfums sur mesure. Elle ambitionne ainsi de tirer parti de la richesse des matières premières naturelles dont regorge le pays. «Il y a toujours une touche marocaine dans chaque parfum que je conçois, qui s’impose avec distinction et élégance», dit-elle fièrement. «Les roses marocaines, connues dans le monde entier pour leur grande qualité, occupent une place particulière dans mes parfums, en plus de la fleur d’oranger, très appréciée en France», ajoute l’artisane.

Sa créativité ne s’arrête pas à la conception de parfums. Son prochain grand projet est le «Palais des Parfums» à Honville. Ce lieu historique deviendra un centre mondial du monde des parfums. Mina explique : «Il comprendra 7 suites luxueuses pour recevoir les invités, et sera une destination touristique distinctive qui tournera entièrement autour du monde des parfums, avec des salles d’expositions sur l’histoire des parfums, les flacons de parfum de luxe et les familles aromatiques, en plus d’un laboratoire où les visiteurs pourront créer leur propre parfum.»

La parfumeuse, fière de son identité marocaine, nous confie que «chacune des sept suites a un caractère architectural unique» et qu’elle s’inspire du Maroc dans la conception, «créant ainsi un pont culturel qui relie l’Orient à l’Occident, dans une merveilleuse harmonie» reflétant à la fois son identité et sa passion».