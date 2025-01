En 2001, le film de guerre de Ridley Scott rendu possible grâce au Roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a aidé Ridley Scott à obtenir du matériel lourd pour son film de combat de 2001, Black Hawk Down, tourné au Maroc. Dans une récente interview avec le magazine américain GQ, le réalisateur et producteur anglais a souligné l'importance du geste royal qui, sans lui, son film sur la bataille de Mogadiscio n'aurait pas pu être porté à l'écran.

Le film est une adaptation d'un livre de 1999 du journaliste Mark Bowden, qui décrit l'engagement militaire réel survenu en Somalie en 1993. L'histoire suit un groupe d'élite de Rangers de l'armée américaine, d'opérateurs de la Delta Force et d'équipages d'hélicoptères déployés en Somalie. L'opération de 90 minutes prend une tournure dramatique lorsque des combattants de la milice somalienne abattent deux hélicoptères Black Hawk, piégeant les soldats derrière les lignes ennemies.

Demander une faveur au roi du Maroc

Tournée à Salé, près de la capitale marocaine, la production du film nécessitait du matériel lourd, comme le titre du film le suggère—Black Hawk. Scott tenait à utiliser du matériel militaire réel. Pour convaincre l'armée américaine, il a sollicité l'aide du monarque marocain, qui l'a aidé dans sa quête.

En s'adressant au monarque concernant son dilemme de tournage, Scott a dit qu'il a besoin de «faire venir quatre Black Hawks et quatre Night Birds». Les premiers (UH-60 Black Hawk) sont des hélicoptères militaires utilitaires à quatre pales, bimoteurs et de transport moyen, fabriqués par Sikorsky Aircraft pour l'armée des États-Unis. Les seconds sont également des appareils lourds qui opèrent principalement de nuit.

En plus de cela, Scott devait faire venir «125 Rangers», qui sont des unités d'infanterie d'élite ou d'opérations spéciales américaines formées pour un déploiement rapide et une large gamme de missions de combat. Pourquoi des Rangers ? Parce que, explique Scott, «ils seront l'assurance sur le Black Hawk, et je ne peux pas laisser mes acteurs descendre en rappel, ça doit être un Ranger parce que si quelqu'un tombe, je serai en difficulté».

Le souverain a rassuré Scott, disant qu'il peut l'aider. «Je vais le faire, mais vous devez obtenir du Pentagone qu'il m'écrive une note pour que j'accueille l'armée américaine et leurs appareils», a dit Scott en citant le roi Mohammed VI.

«Alors il a fait cela. Il a écrit cela au Pentagone. Le Pentagone a dit, 'd'accord, on y va'», se souvient le réalisateur. «Alors ils ont envoyé quatre Black Hawks, quatre Night Birds, et 2 505 Rangers», se souvient-il encore.

Black Hawks et Rangers américains à Salé

Le film a été tourné à Salé, sur la «côte des voleurs où se trouvaient tous les pirates», a raconté Scott. Pendant le tournage, qui a duré des mois, il «a pris le contrôle de la ville». «J'ai dit, 'nous allons être dans toutes vos rues'», employant 1 500 personnes dans la ville chaque jour pendant trois à quatre mois. Ils «ont adoré, c'était fantastique», a-t-il conclu.

Ce n'était pas la première, ni la dernière fois, que Scott choisissait le Maroc pour tourner ses films emblématiques. Quelques années avant Black Hawk Down, Scott a tourné son film épique Gladiator à Ouarzazate, le petit Hollywood du Maroc, en 1999. Il est revenu pour Kingdom of Heaven en 2005, Body of Lies en 2008, et Exodus: Gods and Kings en 2014. Plus récemment, le Maroc a servi de lieu de tournage pour Gladiator II.