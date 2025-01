Tourisme hivernal au Maroc : Quatre magnifiques destinations enneigées

Il neige au Maroc ! Cela peut surprendre les personnes qui garde l'image d'un pays orné de palmiers, traversé de dunes de sables et où le soleil brille tout au long de l'année. Pourtant certains spots étonneront les amoureux de la neige et des décors blancs, qui n'ont jamais eu la chance de visiter le pays pendant la saison hivernale.

Ce mois de janvier, plusieurs endroits au Maroc ont été couverts de neige, attirant touristes nationaux et étrangers. Quelles sont les régions montagneuses incontournables du Royaume, comment s'y rendre ? Quelle activité y pratiquer ? Yabiladi vous propose de découvrir quatre des attractions neigeuses les plus attrayantes du Maroc.

Ifrane, la petite suisse

Cette ville paisible du Moyen Atlas, au nord du Maroc, est l'une des destinations neigeuses les plus populaires du pays. Ifrane, signifiant «caves» en tamazight, a été construite par les Français en 1928, ce qui explique son architecture unique. Située à une altitude de 1 665 mètres, elle est construite dans le style d'une ville alpine européenne, avec des toits fortement inclinés et des balcons en bois.

Quiconque visite Ifrane a l'impression qu'elle est différente des autres villes marocaines. C'est un vrai dépaysement, une petite Suisse au cœur de l'Afrique, avec le manteau blanc qui lui donne un charme unique.

Ifrane est une destination prisée des Marocains souhaitant profiter d'un week-end à la neige. Grâce à sa localisation, Ifrane n'est qu'à quelques heures de route des grandes villes, telles que Fès, Meknès ou Rabat.

Que peut-on attendre d'une visite à Ifrane? La ville est entourée de forêts alpines, de lacs et, surtout, de neige !

À seulement 15 km d'Ifrane, vous trouverez le lac Dayet Aoua. Ce lac de 140 hectares est entouré d'une prairie humide basse et de forêts de chênes verts (Quercus rotundifolia) et de cèdres (Cedrus atlantica). Vous pouvez profiter de la vue ou, encore mieux, faire une balade à cheval près du lac.

Si vous aimez le ski, la station Michlifen, connue pour ses pistes enneigées, est un passage obligé. Si vous n'êtes pas équipé, pas de souci, vous pourrez louer du matériel de ski sur place pour profiter des glissades.

Pour le ski et le snowboard, il y a 1 km de pistes disponibles, et deux remontées mécaniques. La zone de sports d'hiver est située entre 1 880 et 2 060 mètres.

Marrakech : Derrière la Palmeraie, les monts enneigés

En visitant l'emblématique Marrakech, vous apercevrez probablement les sommets enneigés entourant la ville—ce sont les montagnes de l'Atlas, avec les plus hauts sommets d'Afrique du Nord. À seulement 80 kilomètres de la ville, vous pouvez explorer et visiter l'une de ces merveilles enneigées.

Oukaimeden est située légèrement plus haut que la vallée de l'Ourika. À seulement une heure et demi de route de Marrakech, vous vous retrouverez entouré de neige. Ce petit village se situe à 3 273 mètres d'altitude, avec de la neige de janvier jusqu'à fin mars voire même avril. Les prévisions météorologiques indiquent que la semaine la plus enneigée à Oukaimeden se situe généralement vers la fin février.

Une fois à Oukaimeden, vous remarquerez des stands où les locaux louent du matériel de ski (skis, snowboards, luges...) et même des vêtements d'hiver (gants, combinaisons, écharpes...).

Après le ski, vous pouvez prévoir une balade autour du petit lac, faire un bonhomme de neige avec vos enfants, et finir par une bataille de boules de neige. Après l'effort, n'hésitez pas à déguster un bon tagine chaud avec vue sur les pentes enneigées.

Considérée comme la station de ski la plus haute d'Afrique du Nord, «l'Ouka» a été classée parmi les 100 meilleures stations de ski au monde par CNN en 2014.

Seul bémol, en pleine rénovation, la route pour se rendre à Oukaimeden est souvent embouteillée lors des week-end d'hiver ou les semaines de vacances scolaires. Ces travaux routiers font partie d'un projet visant à transformer Oukaimeden en un pôle touristique de classe internationale. Avec un budget global de 230 millions de dirhams, le projet comprend la réhabilitation et la modernisation du site, le renforcement des routes, l'amélioration des services et le développement de nouvelles infrastructures de loisirs.

Escalade hivernale : Toubkal

Le Toubkal, toit de l'Afrique du Nord, offre une expérience différente si vous osez l'escalade hivernale pour un shot d'adrénaline. Plus difficile que l'ascension estivale, le Toubkal attire toujours les grimpeurs et les randonneurs pendant les mois les plus froids lorsqu'il est couvert de neige.

Non loin de Marrakech, le plus haut sommet du Maroc est accessible depuis le petit village d'Imlil. L'ascension hivernale du Toubkal garantit des vues magnifiques sur les sommets du Haut Atlas, d'octobre à avril.

Mais gravir ce sommet perché à 4 167 mètres doit toujours être effectuée avec un guide de montagne expert. L'utilisation de crampons et de piolets est requise et un bon niveau de forme physique est essentiel, selon un site spécialisé dans l'escalade du Toubkal.

L'aventure commence à Imlil et peut durer plusieurs jours avec une nuit au refuge au pied du sommet. Les randonneurs peuvent louer du matériel, tels que des piolets et des crampons, à Imlil.

L'ascension est nettement plus difficile en hiver, nécessitant de marcher au milieu de la neige et de la glace. L'ascension est particulièrement difficile en raison des vents forts, des conditions météorologiques et des températures glaciales.

Bab Boudir, un paradis enneigé

Si vous êtes dans la région de Taza et que vous avez envie de paysages enneigés, Bab Boudir est la destination idéale. Située près du Parc National de Tazekka, créé en 1950 pour protéger les ressources naturelles autour du Jbel Tazekka (1 980 mètres), Bab Boudir sert de porte enneigée du Moyen Atlas.

Selon Jalal Zine El Abidine, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, l'administration du Protectorat français a établi une station touristique estivale à Bab Boudir dans les années 1920, couvrant 78 hectares. En 1931, Bab Boudir a accueilli une colonie de vacances pour enfants, et en 1936, 15 chalets en bois ont été construits pour accueillir les touristes.

En hiver, comme de nombreuses régions montagneuses du Maroc, Bab Boudir est recouverte de neige, attirant les visiteurs de Taza ou de Fès pour des pique-niques et des sorties dépaysantes. La région est également une destination de randonnée réputée, avec plusieurs sentiers à travers les forêts.