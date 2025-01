1980-2025 : Histoire du combat vaccinal contre la rougeole au Maroc

Une augmentation inattendue des cas de rougeole a touché le Maroc. Depuis septembre 2023, 25 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le Royaume, avec 120 décès attribués à cette maladie contagieuse, selon les responsables de la santé.

Le 30 décembre 2024, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a rapporté que les infections représentaient 52,2 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de létalité de 0,55 %. Les enfants de moins de 12 ans représentent presque la moitié de ces décès.

Les virologues attribuent cette épidémie de rougeole au Maroc à des problèmes de vaccination. Depuis la crise sanitaire du Covid-19, une tendance mondiale à la défiance vaccinale a conduit à une baisse des taux de couverture vaccinale dans la plupart des régions du Royaume.

La lutte contre la rougeole depuis les années 1980

La lutte contre la rougeole, l'une des maladies humaines les plus contagieuses causées par le virus de la rougeole (MeV), a commencé en 1981 au Maroc. En 1982 et 1983, le nombre de cas de rougeole enregistrés s'élevait respectivement à 63 180 et 80 806. Cependant, dès 1984, ce nombre avait chuté de manière significative à 11 484.

Selon une étude de mai 2014 publiée dans le European Scientific Journal intitulée «Progress Towards Measles Elimination in Morocco», le nombre de cas de rougeole est passé de 120 000 par an avant l'introduction du vaccin à 4 216 en 1985.

Cependant, cette baisse n'a duré que trois ans. En 1987, une augmentation à 26 621 cas de rougeole a été rapportée. En réponse, le gouvernement marocain a lancé les Journées nationales de vaccination cette même année, visant à élargir la couverture vaccinale. Ces efforts ont permis de faire passer la couverture vaccinale nationale de 73 % en 1987 à plus de 93 % en 1996.

En 1997, le Maroc a franchi une nouvelle étape en rejoignant le programme du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale (OMS/EMRO) visant à éliminer la rougeole dans la région. Le pays s'est concentré sur l'amélioration de la couverture vaccinale pour le vaccin à dose unique administré à 9 mois. Cependant, selon la même étude, cette stratégie de vaccination à une dose, maintenue pendant 23 ans, a permis à la rougeole de rester une maladie endémique au Maroc, avec des cycles épidémiques se produisant tous les 4 à 5 ans.

Une deuxième dose en 2003

Entre 1996 et 2003, le nombre de cas de rougeole signalés au Maroc variait de 1 324 à 11 000 cas par an, avec la plus forte incidence chez les enfants âgés de 5 à 9 ans. Les responsables de la santé au Maroc ont répondu aux recommandations de l'OMS en introduisant une deuxième dose du vaccin contre la rougeole en 2003, ciblant tous les enfants à l'entrée à l'école (6 ans). Le résultat a été rapide : 6 511 en 2004, 2 212 en 2005 et 1 217 en 2006.

Cependant, en 2007, les cas de rougeole ont recommencé à augmenter, atteignant 2 248. La même étude note que cette année a marqué un tournant. Avant septembre 2008, les épidémies de rougeole au Maroc étaient liées à des souches de virus importées, telles que D7, B3.2, et plus tard D8. Ces souches sont devenues endémiques en 2007 et 2008, car le grand nombre de personnes non vaccinées a permis au virus de continuer à se propager.

Vaccination de masse en 2008 et 2013

En réponse, le Maroc a lancé une campagne de vaccination massive en mai-juin 2008, utilisant le vaccin contre la rougeole-rubéole (MR). La campagne a ciblé plus de 3,5 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans, en se concentrant sur les communautés éloignées et mal desservies. Les enfants ayant déjà reçu une deuxième dose de vaccin entre 2003 et 2008 ont été exclus de cette campagne.

La campagne de 2008 a atteint des taux de couverture très satisfaisants de 96 % et 100 % pour les groupes d'âge de 5 à 59 mois et de 5 à 14 ans, respectivement. Cinq ans plus tard, le Maroc a organisé une autre campagne de vaccination de masse en 2013, ciblant les enfants âgés de 9 mois à 19 ans. Selon une étude intitulée Rougeole au «Maroc : Profil épidémiologique et impact de la stratégie de vaccination», cette campagne a conduit à une baisse significative des cas de rougeole signalés. En 2013, seuls 92 cas ont été signalés, et 96 en 2014.

Résurgence

Malgré ces efforts, la rougeole persiste encore. Le Maroc a atteint une faible incidence de moins de 1 cas pour 1 million de personnes, avec une couverture vaccinale dépassant 95 %. Cependant, depuis 2020, le pays a constaté une augmentation des cas. Cette résurgence coïncide avec des foyers épidémiques touchant plusieurs régions, notamment l'Europe, l'Afrique et les États-Unis.

En 2024, le ministère marocain de la Santé a identifié une baisse préoccupante des taux de vaccination dans certaines zones urbaines, contribuant à la propagation du virus. Une campagne nationale de rattrapage vaccinal contre la rougeole et d’autres maladies a ainsi été lancée le 28 octobre 2024.

En janvier 2025, le ministère de la Santé a souligné la nécessité de renforcer la coordination et la vigilance au niveau local parmi les départements concernés pour lutter contre la propagation de la rougeole. Une version mise à jour du Manuel de surveillance et de réponse épidémique indique qu'au Maroc «toutes les régions, provinces et préfectures sont désormais touchées et doivent prendre des mesures appropriées». Un dispositif de vigilance et de suivi a été mis en place au niveau du Centre d’opérations d’urgence de santé publique (COUSP) et de 12 centres provinciaux d’urgence sanitaire.