Marocanité du Sahara : Le rétropédalage d’un haut responsable palestinien

Le ministre palestinien de la Jeunesse et des Sports, président du comité olympique et secrétaire général du comité central de l’organisation Fatah, Jibril Rajoub, a démenti ses propos sur la marocanité du Sahara. «Il a affirmé, dans un bref communiqué, que les déclarations qui lui sont attribuées concernant le "Sahara marocain" sont inexactes et ne sont pas les siennes», rapporte l’agence palestinienne de presse Wafa, placée sous la tutelle de l’autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas.

Il y a deux semaines, le même média a souligné que Jibril Rajoub a, lors d’une réunion avec l’ambassadeur marocain à Ramallah, loué «les capacités humaines et logistiques que possède le Maroc de Tanger à Lagouira», faisant ainsi référence au Sahara marocain, pour relever le défi de l’organisation du Mondial 2030. Bizarrement, «Tanger et Lagouira» ont disparu de la mise à jour de la dépêche de l’agence de presse Wafa consacrée aux entretiens, du 9 janvier, entre Rajoub et le diplomate marocain.

«Je pense que la solution proposée par l’Algérie, appelant à l’organisation d’un référendum au Sahara et au dialogue avec les frères, est la bonne. Cette solution a le mérite d’éloigner et d’exclure les ennemis israéliens de l’Algérie comme du Maroc» du conflit, avait déclaré Rajoub, dans une interview accordée en juillet 2023 à un média algérien.

Malgré ce démenti de Rajoub, le Maroc a appelé, hier au Conseil de sécurité, à mettre Gaza sous l’autorité du président Mahmoud Abbas. «Gaza doit être une partie intégrante des territoires palestiniens indépendants où la juridiction légale et politique revient à l’Autorité nationale palestinienne», a insisté le représentant permanent du royaume auprès de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale.