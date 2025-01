Camion Shacman : De l’échec algérien au renouveau marocain

Contrairement à ce qui est écrit sur la bâche, il s’agit bien d’un camion et non d’un tracteur / DR

Une première dans le secteur des poids lourds au Maroc. Premium Group et le constructeur chinois Shacman ont annoncé la sortie de l'usine de Berrechid du premier camion X6000. Déjà disponible en Asie, le véhicule est considéré, selon son fabricant, comme le camion «le plus puissant au monde», avec un moteur diesel Cummins de 16,6 litres de cylindrée. L’ensemble est associé à une boîte automatique à 16 rapports offrant une puissance de 800 chevaux. Il répond aux normes Euro 5 et intègre des technologies avancées, telles que la détection de somnolence et une télématique en temps réel.

Assemblé à 40 % localement, le taux d'intégration devrait augmenter progressivement, à l'image des usines Renault et Stellantis. La ligne de production des camions devrait passer à 2 puis à 3 à l'avenir, avec l'ambition d'exporter vers les autres pays d'Afrique.

La production de ce camion au Maroc fait grincer des dents en Algérie, où la marque chinoise a connu de nombreux déboires. En effet, en 2018, Shacman considérait l’Algérie comme stratégique, avec 80 % de parts de marché. Une usine d’assemblage avait été inaugurée à Sétif en partenariat avec le groupe Mazouz-Trade, avec une capacité prévue de 3 000 camions par an. Cependant, la chute du régime Bouteflika en 2019 a été suivie par l'arrestation d’Ahmed Mazouz, partenaire local de Shacman, laissant le constructeur chinois sans relais à Alger.

L’institution militaire a pris en main les activités de Shacman à travers le ministère de la Défense nationale, mais l’incapacité à développer les projets a conduit à une déliquescence. En 2024, la marque a été cédée à un opérateur privé, Cargo Connect, dans des conditions opaques. Malgré cette tentative de relance, l’instabilité du marché algérien et la lourdeur administrative ont sapé les ambitions de Shacman.