Grèce : Arrestation d’un gang pour enlèvement de migrants marocains et demande de rançon

Neuf individus ont été interpellés cette semaine en Grèce, pour avoir retenu en otages sept migrants marocains dans une maison à Thessalonique, ville portuaire du golfe Thermaïque, dans la mer Egée. Les mis en cause, huit Grecs et un Pakistanais, ont eu recours à la violence physique et ont filmé des scènes brutales, en exigeant une rançon de 2 000 euros par personne, rapporte mercredi le quotidien local Ekathimerini.

Selon la même source, les victimes ont été détenues pendant deux jours, durant desquels les membres du gang ont envoyé les vidéos filmées aux familles, à qui les sommes ont été demandées. Les ressortissants séquestrés seraient arrivés en Grèce par le fleuve Evros depuis la Turquie, avec l’aide de passeurs. Ils auraient été récupérés par des membres, qui les auraient conduits à Thessalonique, à 300 kilomètres à l’ouest de la frontière gréco-turque.

L’arrestation a eu lieu après que la famille de l’une des victimes a pris attache avec les autorités. Actuellement en détention, les membres du gang sont accusés d’enlèvement, d’extorsion et de crime organisé.