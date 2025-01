Mercato : La Lazio Rome lorgne Reda Belahyane

Alors que l’international marocain Reda Belahyane est convoité par plusieurs clubs des championnats européens, la Lazio serait parmi les principaux qui lorgnent le jeune Lion de l’Atlas. Selon le journaliste sportif Fabrizio Romano, la formation tenterait de trouver un accord avec l’Hellas Vérone pour s’assurer le milieu défensif central.

D’autres sources médiatiques ont rapporté initialement que le joueur de 20 ans serait convoité par des clubs français, mais les offres dans ce sens sembleraient moins se concrétiser, face à la proposition de la Lazio.

?⚪️?? Understand Lazio are in active talks with Verona to sign Moroccan midfielder Reda Belahyane.



Negotiations underway between the two clubs to agree on the fee, talks ongoing.



Lazio are trying to anticipate other clubs keen on Belahyane. pic.twitter.com/w7FmiL7wHy