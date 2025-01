Rougeole au Maroc : 79 infections dans les prisons

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, mercredi, un total de 79 cas de rougeole dans le milieu carcéral, dont 7 mineurs, 2 femmes et un enfant accompagnant sa mère. 27 parmi eux se sont rétablis, après avoir été pris en charge.

Les cas se répartissent à travers la prison locale de Tanger 2, qui a enregistré le plus grand nombre avec 25 cas, suivie d’Aïn Borja (6), de Mohammedia (5), d’El Arjat 1 (3), de Kénitra (2), de Bourkaiz à Fès (2), de Benslimane (2) et de Souk El Arbaa (2), puis de Bouarfa (1), El Kelaâ des Sraghna (1), Tétouan (1), Berkane (1) et Tan Tan (1).

Parmi ces infections, 7 sont comptées au sein du personnel pénitentiaire, dont un médecin. Tous sont soumis au protocole sanitaire. Selon la DGAPR, 11 620 détenus et 332 employés ont bénéficié de la vaccination volontaire, sous la supervision des directions régionales de la Santé et de la protection sociale.