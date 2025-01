Nador : L’AMDH appelle à enquêter sur des fraudes de rendez-vous de visa

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador a annoncé avoir adressé un écrit au consul général d’Espagne dans la ville, ainsi qu’au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, concernant des soupçons de fraude dans les rendez-vous de demande de visa espagnol.

Dans un communiqué, l’ONG affirme avoir écouté des personnes concernées. Selon elles, il serait devenu quasiment impossible d’obtenir un rendez-vous individuel via la plateforme digitale de BLS International à Nador. Par conséquent, des réseaux illégaux se sont activés pour faire obtenir des créneaux en utilisant des techniques de cryptage (SCRIPTS, ROBOTS), contre des sommes pouvant atteindre 5 000 dirhams par personne.

Par la même occasion, l’ONG a pointé la non restitution des frais de rendez-vous et d’examen des dossiers des demandes par la société sous-traitante et par les services consulaires, en cas de refus. L’association pointe ainsi «une imposition de frais indus aux citoyens pour un service non rendu».

En l’absence de rendez-vous réguliers, les demandeurs se trouvent dans la contrainte de passer par le service à domicile via BLS International, qui équivaut à la même prestation mais avec le coût élevé de plus de 2600 dirhams.

Dans ce sens, la section locale appelle les autorités concernées à «intervenir d’urgence pour mettre un terme à ces manipulations, à ce traitement qui porte atteinte à la dignité des citoyens marocains, et qui est préjudiciable à la libe circulation», prévues dans les conventions internationales.