Espagne : Felipe VI salue les relations avec le Maroc

Après les ministres socialistes espagnols, c’est au tour du roi Felipe VI de saluer la qualité des relations avec le Maroc. «Nous continuerons à faire progresser notre agenda bilatéral avec le Maroc, pays avec lequel nous devons poursuivre notre collaboration dans l’esprit d’amitié et de coopération régissant nos relations spéciales de voisinage», a déclaré le monarque mardi 14 janvier dans un discours prononcé lors d’une réunion avec les ambassadeurs espagnols accrédités à l’étranger.

Felipe VI a également souligné que «les relations avec les pays du Maghreb continueront d’être essentielles. Nous sommes conscients des défis auxquels la région est confrontée et nous souhaitons rester engagés dans la recherche de solutions (...) Nous resterons engagés dans le dialogue 5+5 et dans l’UpM (Union pour la Méditerranée)».

Dans son discours, le roi espagnol a évité les sujets de divergences entre Rabat et Madrid, comme l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla et la question migratoire ou encore l’espace aérien du Sahara occidental.