Sahara : Les FAR arrêtent des Algériens à Assa-Zag

Les Forces armées royales ont arrêté des ressortissants algériens qui ont traversé la frontière. «L’interpellation s’est produite dimanche, dans la province d’Assa-Zag», a confié à Yabiladi une source sécuritaire marocaine.

«Les FAR ont ensuite remis les Algériens à la gendarmerie royale pour enquêter sur eux. Pour l’heure, il est encore prématuré de déterminer s'ilssont civils ou militaires ainsi queles motifs de leur entrée irrégulière sur le territoire marocain. Ils sont entrés sans pièced’identité, mais ont reconnu êtreAlgériens. Parmi les interpellés, deux font l’objet d’une attention particulière de la part des enquêteurs de la gendarmerie.»

Pour rappel, le 25 décembre, les FAR ont arrêté, dans la région de M'Hamid El Ghizlane, des éléments de l'armée algérienne, dont un officier, qui étaient à bord d'une Jeep.

Deux jours plus tard, un drone des Forces armées royales a bombardé deux véhicules tout-terrain transportant environ 20 éléments du Polisario et des Algériens. Le bilan provisoire de la frappe faisait état d’un mort, un lieutenant dans la police de Béchar, et de plusieurs blessés. Cette opération militaire s’était déroulée dans la région de Mridimate, à l’ouest de la ville de Tindouf, une localité de la province marocaine d’Assa-Zag.