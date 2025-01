Un responsable palestinien revient sur ses propos sur le Sahara et parle du Maroc de «Tanger à Lagouira»

Le Secrétaire général du Comité central du Fatah, Jibril Rajoub, a rencontré jeudi dernier l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abdel Rahim Meziane. Selon l'Agence de presse palestinienne, le responsable palestinien a informé le diplomate marocain des conséquences des massacres israéliens contre le peuple palestinien, qui durent depuis 15 mois, entraînant plus de 45 000 morts, plus de 100 000 blessés et des milliers de détenus, en plus de la destruction des infrastructures et maisons à Gaza.

Lors de la réunion tenue dans la ville de Ramallah, les deux parties ont discuté des mécanismes pour renforcer la coopération conjointe entre le Royaume du Maroc et l'État de Palestine sur tous les fronts, y compris les secteurs de la jeunesse, du sport et du scoutisme, avec des échanges de délégations de jeunes et de sportifs entre les deux pays.

Rajoub, qui occupe également le poste de Président du Comité olympique palestinien, a salué le rôle important du Maroc, dirigé par le Roi Mohammed VI, Président du Comité de Jérusalem, dans la défense de la cause palestinienne. Il a félicité le Maroc pour sa candidature réussie à l'organisation de la Coupe du Monde FIFA 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, louant «les capacités humaines et logistiques que possède le Maroc de Tanger à Lagouira», faisant référence au Sahara marocain.

Des déclarations passées qui avaient provoqué l'ire au Maroc

Cette dernière déclaration constitue un rétropédalage après les déclarations précédentes de Rajoub, reprenant la position algérienne sur le conflit du Sahara. En effet, en juillet dernier, le responsable du Fatah a déclaré depuis l'Algérie, en marge de sa participation aux Jeux sportifs arabes : «Malheureusement, il y a ici une symphonie composée par les Américains et les Israéliens, intégrant Israël dans la région du Moyen-Orient, en contournant la question palestinienne. Donc la normalisation s’est produite dans le Golfe, mais aussi ici en Afrique du Nord, bien sûr.»

Reprenant la propagande algérienne, Jibril Rajoub a accusé le Maroc de soutenir Israël dans la région : «En Afrique du Nord, malheureusement, vous comptez sur les Israéliens et les Américains pour que le Sahara devienne marocain ou algérien. Recourir aux Israéliens, ou croire que les Israéliens puissent être une source de force pour l'un ou un affaiblissement pour l'autre, n'est pas vrai et ne le sera jamais.» Il avait appuyé la position algérienne sur le référendum au Sahara, ajoutant que ce conflit régional «ne sera pas résolu par Israël».

«Il est honteux d'utiliser Israël comme un épouvantail, c'est notre opinion et notre position.» Jibril Rajoub

À l'époque, ces déclarations avaient irrité plusieurs organisations civiles et politiques au Maroc. Le Parti du progrès et du socialisme avait envoyé une lettre au Président de l'Autorité palestinienne, lui demandant de fournir des clarifications concernant ces déclarations.