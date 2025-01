Air arabia Maroc inaugure la liaison aérienne entre Rabat et Oujda

Air Arabia Maroc, leader du voyage aérien à bas coût, a inauguré sa nouvelle liaison aérienne directe reliant Rabat et Oujda, ce jeudi 9 janvier. Soutenue par la Région de l'Oriental, cette liaison représente une nouvelle étape visant à améliorer la connectivité aérienne entre les régions marocaines.

Dans une ambiance festive, l'aéroport Oujda Angad a accueilli l'avion en provenance de l'aéroport international de Rabat-Salé. L'événement a été marqué par une performance d'un groupe de «Reggada», en présence de Khatib El Hebil, le Wali de la Région de l'Oriental, Mohamed Bouarourou, Président du Conseil Régional de l'Oriental, et Laila Mechbal, Directrice Générale d'Air Arabia Maroc.

L'avion, transportant plus de 100 passagers, a été accueilli avec le traditionnel jet d'eau, symbolisant l'importance de cette liaison aérienne dans le renforcement des liens économiques et sociaux entre les deux régions.

Cette nouvelle liaison facilite le déplacement des voyageurs, qu'ils soient hommes d'affaires ou touristes, et renforce les liens économiques et culturels entre Rabat, capitale administrative et destination touristique, et Oujda, connue pour les richesses naturelles environnantes et son patrimoine urbain.

À cette occasion, Laila Mechbal, Directrice Générale d'Air Arabia Maroc, a exprimé sa joie pour cette nouvelle liaison aérienne, déclarant à Yabiladi que «la nouvelle liaison proposera trois vols hebdomadaires opérés par des avions Airbus A320 d'une capacité de 174 sièges. Nous espérons que cette liaison contribuera au développement du tourisme dans la région de l'Oriental et facilitera le déplacement des voyageurs entre les deux villes en moins de 45 minutes».

Pour sa part, Mohamed Bouarourou a souligné que «ces vols font partie d'un accord de partenariat signé entre le Conseil Régional de l'Oriental et Air Arabia». Bouarourou a ajouté que «le Conseil Régional a alloué plus de 24 millions de dirhams pour soutenir cet accord, qui comprend trois vols entre Oujda et Rabat, en plus de deux vols entre l'aéroport Nador Al Aroui et Rabat. Nous sommes convaincus que cette étape créera une nouvelle dynamique dans la Région de l'Oriental et aura un impact positif à tous les niveaux, en particulier économique et touristique».

Les nouveaux horaires de vols ont été programmés pour les mardis (d'Oujda à Rabat à 07:00, arrivée à 08:05, et de Rabat à Oujda à 08:45, arrivée à 09:50), les jeudis (d'Oujda à Rabat à 16:05, arrivée à 17:10, et de Rabat à Oujda à 14:15, arrivée à 15:20), et les dimanches (d'Oujda à Rabat à 14:25, arrivée à 15:30, et de Rabat à Oujda à 12:40, arrivée à 13:50).

À l'occasion du lancement de cette liaison, les prix des billets démarrent à partir de 350 dirhams, sur le site web de la compagnie, l'application mobile, ou par l'intermédiaire d'agents autorisés.