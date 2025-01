Atlas Cloud Services lance la première marketplace cloud souveraine au Maroc

Atlas Cloud Services (ACS), filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a présenté lors de l’événement «Move to Cloud» la première marketplace cloud souveraine du Royaume, destinée à accompagner les entreprises marocaines dans leur transformation digitale.

Fruit d’une collaboration entre ACS et Rkube, cette plateforme en ligne propose des solutions adaptées aux besoins locaux, permettant aux entreprises de provisionner et de gérer des services cloud-native de manière autonome. Conçue avec une architecture multicloud, elle offre un accès simplifié à des technologies clés comme l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), le calcul et le stockage, le tout à travers un portail unique visant à réduire les coûts et à optimiser l’efficacité.

La marketplace s’adresse à divers secteurs stratégiques tels que la santé, la finance et l’industrie, tout en répondant aux exigences des startups technologiques grâce à sa flexibilité et son évolutivité. Contrairement aux offres des fournisseurs internationaux, elle garantit une localisation des données au Maroc, une conformité totale aux réglementations nationales et une sécurité renforcée, essentielles pour assurer la souveraineté des données.

Lors de l’événement, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée à la Transition numérique, a souligné l’importance du cloud pour héberger les données nécessaires au développement de l’IA et a rappelé que l’innovation et la recherche sont des piliers de la transition numérique au Maroc.

Atlas Cloud Services, en tant qu’acteur clé de la digitalisation nationale, s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines en proposant des solutions performantes, sécurisées et en phase avec les besoins locaux.