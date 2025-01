Kings League : Le Maroc file en demi-finale après une victoire à l’arrachée contre les Etats-Unis

L'équipe du Maroc s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la Kings League après avoir battu l'équipe des États-Unis. L'équipe marocaine a assuré sa victoire lors d'une séance de tirs au but après un match nul 7-7 avec les États-Unis.

Le Maroc n'a pas perdu de temps et a pris l'avantage dès la première minute avec un but de Nader Louah. Cependant, les États-Unis ont réagi avec une série de trois buts en seulement huit minutes. Le Maroc a réussi à réduire l'écart grâce à un but contre son camp de l'équipe américaine. La première mi-temps s'est terminée avec une domination américaine (5-2).

En seconde période, le Maroc a réalisé une remontée impressionnante. Fouad El Amrani a marqué à la 22e minute, suivi du but d'Achraf Saoud quatre minutes plus tard. El Amrani a trouvé le filet une fois de plus, mais les États-Unis ont maintenu leur avance en ajoutant deux autres buts. Refusant de reculer, Louah a marqué deux fois : 7-7 à la fin du temps réglementaire. Le match palpitant s'est finalement joué aux tirs au but, où le Maroc est sorti victorieux.

?? Marruecos se ha clasificado para las semifinales.#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/0opmFoOGbX — Kings League InfoJobs Spain (@KingsLeague) 8 janvier 2025

En demi-finales, le Maroc affrontera la Colombie qui a battu l'Ouzbékistan.

La Kings League, une ligue de football à sept en Espagne établie en 2022, fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à l'introduction d'un format de football innovant.

La ligue a été créée par l'ancien défenseur central de Barcelone, Gerard Piqué, qui s'est associé à 12 créateurs de contenu hispanophones de premier plan pour créer un tournoi interactif ouvert au public et qui présente des règles très différentes du football traditionnel.

La compétition est diffusée sur des plateformes comme Twitch et YouTube. La Coupe du Monde de la Kings League se compose de 16 équipes de 7 joueurs. Les matchs se jouent en deux mi-temps de 20 minutes, et avant chaque match, les équipes choisissent l'une des cinq cartes dorées secrètes à usage unique.