Maroc : Des associatifs condamnés pour détournement de fonds destinés à la lutte contre l’abandon scolaire

La Cour d’appel de Fès a prononcé des condamnations, mardi, à la prison et à des amendes à l’encontre du président de la Fondation Aman pour l’éducation durable, ainsi que plusieurs membres. Les mis en cause ont été reconnus coupables du détournement de fonds publics destinés à la lutte contre l’abandon scolaire en milieu rural.

Le tribunal a condamné le président et le trésorier de l’association à quatre ans de prison chacun, avec une amende de 40 000 dirhams. Deux membres écopent d’un an de prison, avec des amendes de 20 000 et de 10 000 dirhams respectivement. Un autre membre a été condamné à deux ans de prison et à une amende de 10 000 dirhams. La sœur du président de l’ONG a quant à elle été acquittée de toutes les charges.

L’enquête a été ouverte après la plainte déposée d’un employé d’un établissement d’enseignement. Les responsables de la fondation ont été pointés pour avoir détourné des fonds destinés à des subventions. Le ministère public a ensuite inculpé les prévenus de faux et de détournement de deniers publics.

Les arrestations ont eu lieu le 23 janvier 2024 à Fès, Rabat et Sefrou, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire. Par la suite, le ministère public a décidé de placer certains des mis en cause en détention.