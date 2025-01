Avec la Kings League, le football continue de se réinventer

Les internautes ont été nombreux à exprimer leur engouement pour la Kings League, qui introduit un nouveau format pour le football. L’idée vient de l’ancien défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, qui a souhaité créer un tournoi interactif ouvert au public, avec des règles différentes du ballon rond classique. A cet effet, il a collaboré avec 12 créateurs de contenu hispanophones de premier plan, tels que Ebai Llanos.

Les matchs de compétition se jouent sur un terrain en gazon artificiel et implique sept joueurs par équipe. Ces rencontres sont diffusées sur des plateformes telles que Twitch, YouTube et TikTok. Bientôt, la version féminine sera lancée sous le nom de Queens League.

Bienvenidos al circo de la @KingsLeague! ? La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac. ? — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

Piqué a annoncé la tenue de l’événement, il y a quelques mois. Dans un direct sur Twitch, il a déclaré : «Ce projet permet au public d’entrer dans les vestiaires, de suivre les conversations des joueurs et de participer activement à l’expérience (via des caméras et des micros).»

«Nous pensons que le football est un sport formidable, mais les règles rigides rendent difficile tout changement. Nous sommes flexibles et nous offrirons ce que les fans veulent», a-t-il ajouté.

Les équipes de la Kings League sont dirigées par des créateurs de contenu, bien connus ou d’anciens joueurs, tels que le meilleur buteur de tous les temps de Manchester City, Sergio Agüero, ou encore l’ancien gardien de but du Real Madrid Iker Casillas.

Des règles adoptées

La Kings League connaît la participation de 14 équipes composées de 10 joueurs chacune, plus le joueur numéro 12. Elle repose sur des règles votées via les réseaux sociaux :

En cas d’égalité, le vainqueur est déterminé par des tirs au but depuis le centre du terrain. La règle du hors-jeu s’applique, les touches sont effectuées à la main et les remplacements de joueurs sont illimités.

Les cartons jaunes signifient une suspension de deux minutes et les rouges cinq minutes. Au début du match, les joueurs démarrent de la ligne de but vers le ballon au centre du terrain. Les maillots sont numérotés de 0 à 99.

Proponemos añadir una nueva arma secreta ✉️: penaltis en carrera desde el centro del campo, para dar más espectáculo.



¡Voten! — Kings League InfoJobs Spain (@KingsLeague) January 6, 2023

Quant à la durée du match, elle totalise 40 minutes, réparties en deux mi-temps de 20 minutes chacune. Avant chaque rencontre, les équipes choisissent l’un des cinq cartons dorés secrets qui ne sont utilisés qu’une seule fois : un penalty immédiat, l’exclusion d’un joueur de l’équipe adverse pendant deux minutes (sauf le gardien de but), le comptage des buts au double de leur valeur pendant deux minutes, ou encore le joker, c’est-à-dire le choix entre l’une de ces options, ainsi que le l’appropriation d’un carton de l’équipe adverse.

Les équipes ont une chance d’utiliser la VAR et si elle n’y parvient pas, elles ne peuvent pas la demander à nouveau. Après les buts, des feux d’artifice sont lancés. Des matchs précédant le tournoi ont eu lieu début 2023 au stade Camp Nou de Barcelone.

La première édition se déroule actuellement dans les villes italiennes de Turin et Milan, avec la participation du Maroc et de 13 autres pays. Le titre sera attribué à la formation gagnante, dimanche 12 janvier à l’Allianz Arena de Turin, fief de la Juventus.

¿Dónde están los que dudaban del Corona de Oro? ?#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/kjQRI53UWJ — Kings League InfoJobs Spain (@KingsLeague) January 4, 2025

L’équipe nationale du Maroc s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, après avoir battu le Japon lundi par quatre buts à deux. Prochainement, elle affrontera les États-Unis.