Maroc : Prison ferme pour le principal accusé dans le meurtre d’un policier à Beni Mellal

Le principal accusé dans le meurtre d’un policier, lors d’une intervention sécuritaire à Beni Mellal en décembre dernier, a écopé de quatre ans et demi de prison ferme en première instance. Dans son verdict rendu lundi, le tribunal de la ville a par ailleurs condamné le complice du mis en cause à deux ans et demi de prison ferme.

La victime a été tuée le 17 décembre 2024, lors de l’interpellation du prévenu, âgé de 34 ans et recherché dans quatre affaires liées au trafic de drogue et de psychotropes. Refusant d’obtempérer lors de l’opération, l’individu a opposé une résistance farouche en utilisant une arme blanche, avec laquelle il a menacé la sécurité des agents.

Pour faire face au danger qu’a représenté le suspect, un membre de l’opération a brandi son arme de service, ce qui a provoqué un tir accidentel qui a atteint le policier, décédé immédiatement après son transfert à l’hôpital.