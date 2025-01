Malte : Deux Marocains identifiés après leur fuite d’un avion atterri en urgence

Les autorités maltaises ont identifié deux ressortissants marocains parmi ceux qui ont réussi à s’échapper d’un vol Istanbul-Marrakech de Turkish Airlines, lors d’un atterrissage d’urgence, le soir du Nouvel An. Les fugitifs, Fouad El Sellah (26 ans) et Mohamed Lazaar (43 ans), ont fait partie d’un groupe de passagers ayant simulé une urgence médicale à bord, obligeant le pilote à se dérouter et à atterrir à Malte.

Pendant le débarquement du passager supposé malade, quatre autres ont saisi l’occasion pour ouvrir la porte arrière et se précipiter sur le tarmac, puis escalader la clôture de l’aéroport et disparaître.

Les autorités ont réussi à appréhender deux des mis en cause, quelques heures plus tard. Avec le passager qui a feint d’être malade, ils ont été expulsés vers le Maroc.

La police maltaise a rendu publiques les photos des deux autres mis en cause, afin de faciliter les recherches en cours.