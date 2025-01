Maroc : Des entrepreneurs poursuivis pour avoir fraudé des victimes du séisme

Un entrepreneur a été arrêté récemment par la Gendarmerie royale d’Aït Melloul, pour son implication présumée dans une fraude dont des sinistrés du séisme d’Al-Haouz ont été victimes, après le détournement de fonds alloués à la reconstruction de domiciles endommagés. Selon le ministère de l’Intérieur, les enquêtes ont montré l’implication de trois entrepreneurs dans des faits similaires. Dans sa réponse à une question parlementaire à ce sujet, le ministre Abdelouafi Laftit a indiqué que le premier mis cause avait arnaqué 14 bénéficiaires à douar Taghazout et 4 autres à Tinmel.

Selon les données du département, l’homme n’a pas respecté les termes des contrats conclus pour achever l’ouvrage, notamment en matière de normes techniques. Les autorités ont appelé les victimes à déposer des plaintes, ce qui a conduit à l’arrestation du mis en cause. La même source fait savoir qu’un autre entrepreneur, à douar Tassa Ouirgane, est également impliqué. Un troisième, vivant à Beni Mellal, est mis en cause pour le non-respect de son contrat avec neuf bénéficiaires des Douars Tazert, Mrigha et Laazib, dans la commune de Ouirgane.

S’agissant des agents d’autorité, un auxiliaire d’administration au douar de Mrigha dans la même localité a été démis de ses fonctions, pour extorsion en échange de promesses d’intervention afin de faire bénéficier des ménages de l’aide prévue.