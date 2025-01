Maroc : En 2025, les prix des cigarettes augmentent

Depuis le 1er janvier 2025, les prix des cigarettes d’entrée de gamme au Maroc sont revus à la hausse, selon la nouvelle liste publiée par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Les tarifs des parquets Marquise, Chesterfield, Gauloises et Camel augmentent de 0,5 à 2 dirhams, dans le cadre de la réforme de la taxe intérieure de consommation (TIC) visant à réduire l’écart entre les cigarettes Value (low cost) et Premium.

En vertu de la loi de finances 2022, cette réforme sur la TIC de tabac prévoit «un schéma progressif» de taxation entre 2022 et 2026.