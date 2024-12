RAM : Des passagers bloqués à Fès après un retard de 24 heures

De nombreux touristes français et Marocains résidant en France ont eu la mauvaise surprise de voir leur vol, opéré par Royal Air Maroc, prévu lundi à 15h40, immobilisé jusqu'au lendemain, mardi, à 16h20, pour partir en direction de Paris-Orly.

Tout commence lundi, vers 14h30, lorsque les passagers passent les contrôles de sécurité et se rendent dans la zone d’embarquement. Le vol, initialement annoncé à 15h40, subit retard après retard durant les dix heures qui suivent. «Nous avons attendu jusqu’à 23h30 sans aucune information claire de la part de la compagnie», déplore Catherine, une touriste française, interrogée par Le Parisien. Selon elle, ni l’aéroport ni la compagnie ne fournissaient de réponses concrètes, laissant les passagers démunis face à la situation.

Le manque de considération aggrave l’attente : «En début de soirée, on nous a donné une petite bouteille d’eau pour quatre et un sandwich. C’était dérisoire», rapporte Catherine. Parmi les passagers, de nombreuses familles avec de jeunes enfants et des personnes âgées sous traitement médical affrontent ces conditions avec difficulté.

Vers 23h30, les passagers sont finalement conduits à un hôtel, où ils arrivent peu après minuit, non sans avoir repassé les contrôles douaniers pour quitter l’aéroport. À 2 heures du matin, un message de Royal Air Maroc leur promet des informations à midi. «À 12h13, on nous a annoncé par mail que notre vol était annulé !», s’indigne Catherine.

L’après-midi apporte néanmoins une lueur d’espoir. La réception de l’hôtel informe les passagers qu’un bus affrété par la compagnie les ramènera à l’aéroport. Finalement, un avion en provenance de Casablanca les embarque à 15h30, soit 24 heures après le départ initialement prévu.