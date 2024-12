Le Maroc et la Mauritanie se concertent sur la pêche

Après les entretiens du 20 décembre à Rabat entre le président Ould El Ghazouani et le roi Mohammed VI, le Maroc et la Mauritanie ont décidé de renforcer leur coopération dans le secteur de la pêche. Les deux parties ont mis l’accent, ce vendredi, à l’issue d’une réunion entre la secrétaire d’État chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, et l’ambassadeur mauritanien, Ahmed Ould Bahia, sur l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en mars 2022, notamment par le biais d’une réunion de la commission mixte sectorielle.

Les entretiens ont également porté sur la formation maritime, la recherche scientifique et technique, l’aquaculture, la gestion et le développement des ressources halieutiques, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Les deux responsables ont aussi abordé l’accueil d’étudiants mauritaniens pour poursuivre leurs études dans les établissements de formation spécialisés dans le domaine de la pêche, la promotion de la coopération, et la facilitation du réseautage des acteurs économiques des deux pays.

Lors de la seconde édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, tenue en septembre 2022 à Casablanca, le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed, avait annoncé que les deux pays voisins ambitionnent d'investir dans la création de plus d’unités de transformation et de fabrication de produits de la pêche à forte valeur ajoutée.

La semaine dernière, l’ambassadeur marocain à Nouakchott, Hamid Chabar, a été reçu par les ministres mauritaniens des Affaires étrangères et des Finances.