Kenya : Le complexe Prince Moulay Abdellah présenté comme étant le stade de Nairobi

Nombre d’utilisateur sur les réseaux sociaux ont partagé des images du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en construction en prévision de l’accueil de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc et du Mondial 2030, les présentant à tort comme étant celles du stade Talanta, en chantier dans la capitale kenyane, Nairobi, en amont de la CAN 2027.

La confusion a été telle qu’un journaliste au Kenya a fait partie des internautes induits en erreur. Sur son compte X, il a même félicité les forces armées de son pays, qui supervisent le processus de construction avec le soutien d’une entreprise chinoise. Selon le service de vérification des faits (fact-checking) de l’AFP, la publication a généré plus de 2 000 réactions et partages.

KDF professionalism is on another level. This is Talanta Stadium.... built from scratch. pic.twitter.com/mqXZzez6sX — Abuga Makori EGH, MBE (@abuga_makori) December 17, 2024

Le président kenyan William Ruto a officiellement lancé la construction du stade Talanta à Nairobi, le 1er mars 2024, avec une capacité prévue de 60 000 places. Au Maroc, le stade Prince Moulay Abdellah a été démoli en août 2023 pour être reconstruit sans une nouvelle version. Il pourra accueillir plus de 68 000 spectateurs.