Rabat : Des chauffeurs de taxi et un de VTC en détention après une course poursuite

Un conducteur utilisant une application VTC a été placé en détention préventive, lundi, à la prison locale Tamesna, quelques jours après une course poursuite survenue à Rabat. Le mis en cause est poursuivi pour «tentative d’homicide, transport de passagers sans permis», «conduite dangereuse pour la sécurité des usagers de la route» et «perturbation de la circulation». Le ministère public a également ordonné d’incarcérer quatre chauffeurs de taxi, pour leur implication dans l’incident.

Les quatre individus sont accusé d’«arrêt sur la voie publique perturbant la circulation» et «conduite dangereuse pour la sécurité des usagers de la route», selon des sources médiatiques. Jeudi dernier, les autorités sont intervenues après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant une course poursuite entre les conducteurs de taxi et celui opérant via des applications VTC, près du complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Les faits ont failli provoquer de graves accidents de la route.