Hakim Ziyech réclame 5,5 millions euros pour quitter Galatasaray

Hakim Ziyech riposte suite à la résiliation de son contrat par le club turc Galatasaray. Le joueur marocain a réclamé le paiement de la totalité de la clause libératoire, estimée à 5,5 millions d'euros, rapporte ce samedi un média turc.

«Une décision qui a choqué la direction» de l’équipe, indique la même source. Ziyech a signé, au début de la saison 2024-2025, un contrat d'un an et demi avec Galatasaray. Laissé sur le banc de touche, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas n’a disputé que 11 matchs cette saison et joué 320 minutes, précise le média turc.

À la recherche de davantage de minutes de jeu, Ziyech pourrait retourner en Premier League où le club Everton, 15è du championnat, a manifesté un intérêt pour le recruter lors du mercato hivernal, a annoncé un journal britannique. «Le meneur de jeu de Galatasaray, âgé de 31 ans, est dans le viseur d’Everton. Malgré les difficultés de Ziyech, sa valeur sur le marché reste élevée». Des clubs saoudiens et le Stade Rennais en France seraient également intéressés.