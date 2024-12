Un drone des FAR frappe des véhicules du Polisario, un officier algérien tué

Un drone des Forces armées royales a bombardé, hier, deux véhicules tout-terrain transportant environ 20 éléments du Polisario et des Algériens. Le bilan provisoire de cette frappe fait état d’un tué, un lieutenant algérien dans la police de Béchar, et de plusieurs blessés.

L’incident s’est produit dans la région de Mridimate, à l’ouest de la ville de Tindouf. Une localité de la province Assa-Zag, située plus au nord de la zone tampon à l’est du Mur des Sables, érigé par les Forces armées royales. Cette présence soulève des interrogations sur les intentions de ces personnes en pénétrant sur le territoire marocain à bord de véhicules appartenant au Polisario et non à l’Algérie.

L’argument de la «recherche des truffes», avancé par des Sahraouis des camps de Tindouf dans des messages audio pour justifier cette nouvelle incursion, paraît bancal. Pour rappel, les FAR ont arrêté, lundi à M’Hamid El Ghizlane, cinq militaires algériens, dont un officier, qui «se sont égarés».