Le Maroc impose des droits anti-dumping sur les conserves de tomates égyptiennes

Par décision des ministères marocains de l’Industrie et du commerce et de l’Economie et des finances, le Maroc a imposé un droit antidumping définitif de 29,93% sur les importations de conserves de tomates égyptiennes pendant cinq ans, à compter du 24 décembre 2024.

Cette décision fait suite à une enquête ouverte le 7 août 2023, après une plainte de la Fédération nationale des industries alimentaires (FENAGRI), représentant trois fabricants locaux : Conserves de Meknès, Conserves marocaines Doha et Traitement de produits marocains, qui représentent 96% de la production nationale.

L’enquête, couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, a révélé que les importations égyptiennes avaient eu un impact significatif sur le marché intérieur. Le rapport d’avril de la FENAGRI a fait état d’une baisse de 14% de la part de marché de la production locale, les différences de prix entre les produits importés et locaux passant de 13% à 35% entre 2018 et 2022.

Les données ont par ailleurs révélé que les producteurs égyptiens n’avaient pas coopéré pendant l’enquête, ce qui a conduit à définir la marge de dumping sur la base des informations disponibles. Une analyse les tendances a également déterminé le préjudice sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juillet 2023. L’Administration des douanes et des impôts indirects a mis en œuvre la décision, conformément à la décision ministérielle conjointe numéro 2996.24.

La mesure s’applique aux produits relevant des positions tarifaires 2002.90.90.11, 2002.90.90.19, 2002.90.90.91, 2002.90.90.99 et 2005.99.35.00. La décision prolonge le droit provisoire précédemment mis en place le 31 mai 2024 et inclut les frais de TVA correspondants.