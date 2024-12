CAN 2025 : L’ONMT capitalise sur une hausse de 20% des nuitées au Maroc

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) prévoit une année 2025 placée sous le signe de «la consolidation des acquis». L’année prochaine, le Maroc va accueillir l’événement continental majeur qu’est la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025). Dans ce contexte, l’ONMT envisage un plan promotionnel «exploitant le pouvoir fédérateur du sport pour positionner la destination Maroc comme terre de football et destination africaine d’excellence». A l’issue du Conseil d’administration de l’Office, lundi 23 décembre à Rabat, l’instance a par ailleurs annoncé que le prochain objectif annuel aérien est d’atteindre 13,3 millions de sièges, «soit une progression annuelle de +20%».

L’objectif serait atteint notamment par «l’établissement de nouvelles routes et l’expansion dans les marchés nouvellement connectés comme les USA, le Canada et l’Europe de l’Est», annonce un communiqué, ce mardi. Sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le conseil administratif s’est fixé également comme objectif de distribution «2,5 M de clients, soit une évolution de 25 % par rapport à 2024, ainsi que 9,23 M de nuitées, soit une progression annuelle de +20%».

Par ailleurs, deux nouvelles vagues de la campagne Terre de Lumière et une nouvelle campagne Ntla9awfbladna, avec une étude de marché sur le tourisme interne, sont prévues. Sur le plan digital, le portail visitmorocco fera peau neuve, pour se mettre au diapason des nouvelles tendances du secteur, en phase avec les actions de l’influence marketing et RP des marchés.

Dans sa présentation en conseil d’administration, Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT s’est par ailleurs félicité d’une année 2024 «exceptionnelle, marquée par des performances records sur tous les segments et marchés». A fin novembre, le Maroc a accueilli un record de 15,9 millions de touristes (+20%).

L’office fait savoir que cette année, les nuitées ont progressé de 10% à fin octobre, soit 24,1 millions de nuitées et les recettes ont atteint près de 97 milliards de DH à fin octobre, en hausse de 9%.