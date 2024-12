Sahel : Le Maroc renforce ses liens militaires avec le Burkina Faso

Le Maroc gagne du terrain au Sahel. En témoigne la tenue, du 16 au 19 décembre à Rabat, de la 1ère session de la commission militaire mixte entre le royaume et le Burkina Faso. La réunion était coprésidée par le colonel Rachid Zorouki, chef du département des relations extérieures des Forces armées royales, et le colonel Jean Baptiste Kapuri, directeur général de la coopération militaire et de la défense du Burkina Faso, indique les FAR dans un communiqué publié hier.

La session «a porté sur l'ensemble des activités pour 2024 et le plan d'action conjoint pour 2025». Elle s'est conclue par la signature entre les deux parties d’un accord dans le domaine de la coopération militaire.

Le Burkina Faso a adhéré à l’initiative du roi Mohammed VI , lancée le 6 novembre 2023, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique. Pour rappel, les militaires au pouvoir dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest ont libéré, la semaine dernière, quatre Français, suite à une médiation du roi Mohammed VI.

Ouagadougou a inauguré, le 23 octobre 2020, un consulat à Dakhla. Le coup d’État du 30 septembre 2022 n’a pas annulé la reconnaissance par le régime civil de l’ancien président Roch Marc Kaboré de la marocanité du Sahara occidental.