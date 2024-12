États-Unis : 88 M$ de missiles air-air pour le Maroc approuvés

Le département d'État américain a approuvé une vente au Maroc de missiles air-air à moyenne portée avancée et d'équipements connexes pour un coût estimé à 88,37 millions de dollars (environ 880 millions de dirhams), selon un communiqué de presse, de l'Agence américaine de coopération pour la défense.

La vente se compose de trente missiles AIM-120C-8 air-air à moyenne portée avancée (AMRAAM) et d'une section de guidage AIM-120C-8 AMRAAM, demandée par le Royaume.

La commande comprend également des kits de télémétrie AMRAAM, des pièces de rechange pour la section de contrôle, et des conteneurs; des équipements de reprogrammation intégrés pour munitions communes (CMBRE); des groupes d'adaptateurs pour banc d'essai informatique ADU-891; un soutien aux munitions et équipements de soutien; la livraison et le soutien de logiciels classifiés; des pièces de rechange, consommables, et accessoires.

La vente couvre également l'assistance à la réparation, le transport, des publications classifiées et de la documentation technique, des études et enquêtes, des services de soutien en ingénierie, technique, et logistique du gouvernement américain et des sociétés d'armements, principalement RTX Corporation, située à Tucson, Arizona.

«Cette vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un important allié non-OTAN qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord.» Agence US de coopération de la défense

La commande devrait améliorer la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures en s'assurant qu'il dispose de munitions air-air modernes et capables pour remplir sa mission de sécurisation de ses frontières et de ses eaux territoriales, de lutte contre le terrorisme et le trafic illicite, et d'utilisation de sa flotte nouvellement acquise de F-16 Block 72, a-t-elle ajouté.

Cette vente a été annoncée le même jour qu'un autre contrat de 86 millions de dollars avec le Maroc, composé de bombes de petit diamètre GBU-39B (SDB-I) et d'équipements connexes.